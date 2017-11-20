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У Києві зловмисники поштою збували приховані у цукерках наркотики

У Києві зловмисники поштою збували приховані у цукерках наркотики

Київ • УНН

 • 13868 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У столиці викрили організатора і учасників злочинної групи, які налагодили збут наркотиків, прихованих у цукерках, поштою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

Правоохоронці викрили у Києві 39-річного зловмисника, який разом зі спільниками налагодив перевезення та збут поштою наркотичних засобів, прихованих у цукерках.

Під час тривалої спецоперації було встановлено, що раніше судимий, зокрема за злочини, пов’язані з обігом наркотичних засобів, житель Київщини організував злочинну схему розповсюдження канабісу та психотропної речовини амфетамін.

"Чоловік домовився про постачання до столиці шляхом незаконної пересилки через поштові відділення канабісу та амфетаміну із двома мешканцями іншої області, у тому числі фермером, який на власних земельних ділянках незаконно вирощував коноплю, приховуючи між іншими рослинами", - розповіли у прокуратурі.

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Зловмисник орендував квартиру, де його родичі займалися розфасовкою наркотиків, та підібрав кількох дилерів, які безпосередньо займались їхнім збутом.

У суботу 18 листопада організатора наркобізнесу затримали безпосередньо після отримання у київському поштовому відділенні чергової посилки з наркотичним засобом, який було приховано в цукерки. Під час огляду у нього виявили майже 40 пакетиків з канабісом і амфетаміном.

У неділю 19 листопада правоохоронці затримали двох його спільників, а також зловмисника, який збував наркотичні та психотропні речовини наркозалежним особам.

Під час слідчих дій за місцем проживання фігурантів вилучено значну кількість наркотичної речовини канабіс у скляних банках загальним об’ємом 7,5 літрів та близько 200 г амфетаміну.

Крім того, задокументовано факт пересилки із Запорізької області посилок з канабісом загальною масою понад 1,8 кг, а також подальшої пересилки наркотичного засобу до Вінницької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.307 КК України, триває. Наразі проводяться хімічні експертизи та вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, правоохоронці під час масштабних обшуків у Закарпатській області у ймовірного організатора “приватного кордону” виявили зброю та боєприпаси, а в одного із співучасників групи близько 2 кг наркотичних засобів.

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