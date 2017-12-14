В Киеве злоумышленники пытались украсть 400 кг кабеля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Броварском проспекте в Киеве сегодня ночью злоумышленники пытались украсть 400 кг кабеля, но благодаря установленному видеонаблюдению их удалось задержать, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"В ночь на четверг, 14 декабря, "любители" легкой наживы решили обогатиться за счет чужого имущества, похитив около 400 кг кабелей. Инцидент произошел на Броварском проспекте возле Венецианского острова", - отметили в пресс-службе.
В то же время, по информации компании, диспетчер "Киивавтошляхомист", благодаря современной системе видеонаблюдения, заметил подозрительных лиц с недвусмысленными намерениями и немедленно вызвал на место полицию.
"Экипаж полиции задержал указанных лиц "на горячем", - уточнили в ведомстве.
В "Киевавтодоре" напомнили, что это уже не первый случай, когда работники Киевавтодора благодаря внедрению современной системы видеонаблюдения предупреждают кражу имущества. В частности, летом таким образом были задержаны воров цветного металла на Московском мосту.
Как сообщал УНН, в Запорожье задержали группу лиц , которые похитили ювелирных изделий на 15 млн грн.