У Києві зловмисники намагалися вкрасти 400 кг кабелю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Броварському проспекті у Києві сьогодні вночі зловмисники намагалися вкрасти 400 кг кабелю, але завдяки встановленому відеоспостереженню їх вдалося затримати, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби комунальної корпорації “Київавтодор”.
“У ніч проти четверга, 14 грудня, „любителі“ легкої наживи вирішили збагатитися за рахунок чужого майна, викравши майже 400 кг кабелів. Інцидент стався на Броварському проспекті поблизу Венеціанського острова”, - зазначили у прес-службі.
Водночас, за інформацією корпорації, диспетчер “Київавтошляхоміст”, завдяки сучасній системі відеоспостереження, помітив підозрілих осіб з недвозначними намірами і негайно викликав на місце поліцію.
“Екіпаж поліції затримав вказаних осіб “на гарячому”, — уточнили у відомстві.
У “Київавтодорі” нагадали, що це вже не перший випадок, коли працівники Київавтодору завдяки впровадженню сучасної системи відеоспостереження попереджують крадіжку майна. Зокрема, влітку таким чином було затримано крадіїв кольорового металу на Московському мосту.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі затримали групу осіб, які викрали ювелірних виробів на 15 млн грн.