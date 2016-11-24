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В Киеве преступник напал на кредитное учреждение

Киев • УНН

 • 7735 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве преступник напал на кредитное учреждение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В Киеве преступник напал на кредитное учреждение

В полицию поступило сообщение, что на пункт оказания "быстрых" кредитов напал неизвестный с оружием и забрал деньги.

На месте происшествия правоохранители пообщались с сотрудницей учреждения. Она рассказала, что неизвестный мужчина интересовался услугами, которые предоставляет компания. Во время разговора он достал из пакета предмет, похожий на пистолет, и, наведя его на женщину, приказал отдать все деньги.

Менеджер взяла из сейфа восемь тысяч гривен и положила их в пакет злоумышленника. После этого преступник выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, причастного к тяжкому преступлению.

Украинские Национальные Новости

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