У Києві злочинець напав на кредитну установу

До поліції надійшло повідомлення, що на пункт надання “швидких” кредитів напав невідомий зі зброєю та забрав гроші.

На місці події правоохоронці поспілкувалися зі співробітницею установи. Вона розповіла, що невідомий чоловік цікавився послугами, які надає компанія. Під час розмови він дістав із пакета предмет, схожий на пістолет, та, навівши його на жінку, наказав віддати всі гроші.

Менеджер взяла із сейфу вісім тисяч гривень і поклала їх у пакет зловмисника. Після цього правопорушник вибіг із приміщення та втік у невідомому напрямку.

За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Наразі оперативно-розшукові заходи правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до тяжкого злочину.