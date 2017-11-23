В Киеве столкнулись два грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Соломенском районе города Киева на улице Кудряшова столкнулись два грузовика, передает УНН со ссылкой на сообщении в Facebook "Киев оперативный".
"Водитель грузовика с землей въехал в другой грузовик с землей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что из-за столкновения на улице Кудряшова образовалась большая пробка в обе стороны.
Напомним, 23 ноября на Западном объезде Львова столкнулись сразу пять автомобилей.
Как сообщал УНН, 22 ноября в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что на автодороге "Северодонецк-Новоайдар" произошло ДТП с пострадавшими.