У Києві зіткнулись дві вантажівки

"Водій вантажівки із землею в‘їхав в іншу вантажівку із землею", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що через зіткнення на вулиці Кудряшова утворився великий затор в обидві сторони.

Нагадаємо, 23 листопада на Західному об’їзді Львова зіткнулось одразу п’ять автомобілів.

Як повідомляв УНН, 22 листопада до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що на автодорозі "Сєвєродонецьк-Новоайдар" сталася ДТП з постраждалими.