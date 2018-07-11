В Киеве женщина провалилась в люк на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во вторник, 10 июня в Подольском районе Киева женщина получила травму ноги после падения в канализационный люк. Об этом УНН сообщили источники в медицинском учреждении, передает УНН.
Так, карета скорой медицинской помощи была вызвана после четырех часов вечера на улицу Притиско-Никольскую. По словам медиков, 39-летняя женщина переходила улицу на пешеходном переходе, когда ее нога провалилась в канализационный люк.
У пострадавшей диагностировали ссадины левой нижней конечности.
Напомним, в Запорожье маленький щенок провалился в люк, однако спасателям удалось вытащить животное.
Как сообщал УНН, в центре Киева под асфальт провалился автомобиль из-за прорыва трубы.