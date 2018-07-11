В Киеве женщина провалилась в люк на пешеходном переходе

Так, карета скорой медицинской помощи была вызвана после четырех часов вечера на улицу Притиско-Никольскую. По словам медиков, 39-летняя женщина переходила улицу на пешеходном переходе, когда ее нога провалилась в канализационный люк.

У пострадавшей диагностировали ссадины левой нижней конечности.



Напомним, в Запорожье маленький щенок провалился в люк, однако спасателям удалось вытащить животное.



Как сообщал УНН, в центре Киева под асфальт провалился автомобиль из-за прорыва трубы.