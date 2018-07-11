У Києві жінка провалилась у люк на пішохідному переході

Так, карета швидкої медичної допомоги була викликана після четвертої години вечора на вулицю Притисько-Микільську. Зі слів медиків, 39-річна жінка переходила вулицю на пішохідному переході, коли її нога провалилась у каналізаційний люк.

У потерпілої діагностували садну лівої нижньої кінцівки.



Нагадаємо, у Запоріжжі маленьке цуценя провалилося у люк, однак рятувальникам вдалося витягнути тварину.



Як повідомляв УНН, в центрі Києва під асфальт провалився автомобіль через прорив труби.