У Києві жінка провалилась у люк на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У вівторок, 10 липня у Подільському районі Києва жінка отримала травму ноги після падіння в каналізаційний люк. Про це УНН повідомили джерела в медичній установі, передає УНН.
Так, карета швидкої медичної допомоги була викликана після четвертої години вечора на вулицю Притисько-Микільську. Зі слів медиків, 39-річна жінка переходила вулицю на пішохідному переході, коли її нога провалилась у каналізаційний люк.
У потерпілої діагностували садну лівої нижньої кінцівки.
Нагадаємо, у Запоріжжі маленьке цуценя провалилося у люк, однак рятувальникам вдалося витягнути тварину.
Як повідомляв УНН, в центрі Києва під асфальт провалився автомобіль через прорив труби.