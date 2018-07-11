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У Києві жінка провалилась у люк на пішохідному переході

У Києві жінка провалилась у люк на пішохідному переході

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У вівторок, 10 липня у Подільському районі Києва жінка отримала травму ноги після падіння в каналізаційний люк. Про це УНН повідомили джерела в медичній установі, передає УНН.

Так, карета швидкої медичної допомоги була викликана після четвертої години вечора на вулицю Притисько-Микільську. Зі слів медиків, 39-річна жінка переходила вулицю на пішохідному переході, коли її нога провалилась у каналізаційний люк.

У потерпілої діагностували садну лівої нижньої кінцівки.

Нагадаємо, у Запоріжжі маленьке цуценя провалилося у люк, однак рятувальникам вдалося витягнути тварину.

Як повідомляв УНН, в центрі Києва під асфальт провалився автомобіль через прорив труби. 

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