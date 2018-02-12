В Киеве завтра простятся с философом Мирославом Поповичем

Проститься с выдающимся философом можно будет в конференц-зале НАНУ на улице Владимирской, 55.

В 13:00 - чин погребения на Байковом кладбище, участок № 33.

Напомним, 10 февраля на 88-м году жизни скончался директор Института философии Мирослав Попович.

Справка УНН: Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.