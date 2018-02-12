В Киеве завтра простятся с философом Мирославом Поповичем
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Прощание с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем состоится завтра, 13 февраля, в 11:00 в конференц-зале НАН Украины, а похоронят его в 13:00 на Байковом кладбище, передает УНН.
Проститься с выдающимся философом можно будет в конференц-зале НАНУ на улице Владимирской, 55.
В 13:00 - чин погребения на Байковом кладбище, участок № 33.
Напомним, 10 февраля на 88-м году жизни скончался директор Института философии Мирослав Попович.
Справка УНН: Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.