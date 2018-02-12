У Києві завтра попрощаються із філософом Мирославом Поповичем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прощання з видатним українським філософом Мирославом Поповичем відбудеться завтра, 13 лютого, об 11:00 у конференц-залі НАНУ, а поховають його о 13:00 на Байковому кладовищі, передає УНН.
Попрощатися з видатним філософом можна буде у конференц-залі НАНУ на вулиці Володимирській, 55.
О 13:00 – чин поховання на Байковому кладовищі, ділянка № 33.
Нагадаємо, 10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.
Довідка УНН: Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в галузі культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділом логіки і методології науки Інституту філософії.