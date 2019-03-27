В Киеве завтра без осадков - синоптики

"В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 ° мороза, днем 5-7 ° тепла. В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 4-9 ° тепла ", - сообщили УНН.

В пресс-службе добавили, что 29-30 марта в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура 29 марта ночью 0-5 ° мороза, днем 5-10 ° тепла; 30 марта ночью 0-5 ° тепла, днем 9-14 °. Без осадков, лишь днем 1 апреля небольшой дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 31 марта 12-17 ° 1 апреля 8-13 °.



Как сообщал УНН, украинцам рассказали, которая будет погода в день выборов.