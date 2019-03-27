У Києві завтра без опадів - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві завтра без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла. У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла", - повідомили УНН.
У прес-службі додали, що 29-30 березня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 29 березня вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла; 30 березня вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°. Без опадів, лише вдень 1 квітня невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 31 березня 12-17°, 1 квітня 8-13°.
Як повідомляв УНН, українцям розповіли, яка буде погода в день виборів.