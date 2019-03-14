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В Киеве задержан угонщик-рецидивиста автомобилей

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве задержан 27-летний мариуполец, который охотился на автомобили с минимальными средствами защиты от угонов и три года кочевал по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Киеве задержан угонщик-рецидивиста автомобилей

“Злоумышленник вместе с сообщником похитил в 2016 году автомобиль у жителя Мариуполя. Уже имея две судимости, подозреваемый перешел на нелегальное положение и три года кочевал по Украине. Похититель входил в закрытое сообщество угонщиков и имел связи в преступном мире. Во время операции „Розыск“ беглец был задержан в столице полицейскими Донетской области и Киева. 27-летний мариуполец охотился на автомобили с минимальными средствами защиты от угонов”, — говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что в июле 2016 года около 3:00 ночи злоумышленник по предварительному сговору с неустановленным сообщником похитил легковое авто, припаркованное во дворе возле многоэтажки, в котором он быстро открыл замок и уехал.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины “Незаконное завладение транспортным средством”. Личность злоумышленника быстро установлено. Им оказался дважды судимый за кражи местный житель, который всего несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы условно-досрочно. Ему грозило 8 лет лишения свободы но он не стал ждать решения суда и убежал. Он был объявлен в розыск с целью поводу в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Недавно полиция получила информацию, что злоумышленник находится в Киеве. Все, что было известно — разыскиваемый меняет место пребывания каждые два дня.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Сейчас его доставляют в Мариуполь. Задержанный проверяется на причастность к совершению других, аналогичных преступлений на территории Украины.

Напомним, в Киевской области уничтожено межрегиональную организованную группу похитителей автомобилей.

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