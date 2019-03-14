У Києві затримано угонщика-рецидивіста автівок

“Зловмисник разом зі спільником викрав в 2016 році автомобіль у жителя Маріуполя. Вже маючи дві судимості, підозрюваний перейшов на нелегальне становище і три роки кочував Україною. Викрадач входив у закриту спільноту угонщиків та мав зв’язки у злочинному світі. Під час операції „Розшук“ утікач був затриманий у столиці поліцейськими Донеччини та Києва. 27-річний маріуполець полював на автомобілі з мінімальними засобами захисту від угонів”, — йдеться у повідомленні.

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У поліції додали, що у липні 2016 року близько 3 години ночі зловмисник за попередньою змовою з невстановленим спільником викрав легкове авто, припарковане у дворі біля багатоповерхівки, в якому він швидко відкрив замок та поїхав.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України “Незаконне заволодіння транспортним засобом”. Особу зловмисника було швидко встановлено. Ним виявився двічі судимий за крадіжки місцевий житель, який лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі умовно-достроково. Йому загрожувало 8 років позбавлення волі але він не став чекати на рішення суду і втік. Його було оголошено в розшук з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нещодавно поліція отримала інформацію, що зловмисник знаходиться в Києві. Усе, що було відомо — розшукуваний змінює місце перебування кожні два дні.

В результаті оперативно-розшукових зловмисник був затриманий. Наразі його доставляють до Маріуполя. Затриманий перевіряється на причетність до скоєння інших, аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, у Київській області знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів.