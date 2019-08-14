В Киеве задержали осужденного, который мстил следователю

Так, в Киевское управление Департамента внутренней безопасности обратилась следователь одного из столичных управлений полиции. Женщина сообщила, что в отношении нее совершен ряд преступлений неоднократно судимым жителем Киева.

Во время проверки полицейские установили, что следователь проводила досудебное расследование по факту совершения кражи киевлянином. В январе этого года производство было направлено в суд. Злоумышленнику суд вынес решение об условном сроке отбывания наказания.

Уже в начале февраля 23-летний мужчина стал посылать на мобильный телефон следователя смс-сообщение с угрозами о расправе.

В телефонном разговоре он выразил условие: либо следователь перечисляет ему на банковскую карту 700 долларов США "моральной компенсации", или он расправится с ее родными. В тот же вечер вымогатель ворвался в помещение женщины и отобрал ювелирные украшения. Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на 14 тысяч гривен.

Через некоторое время преступник снова напал на следователя в подъезде дома. На этот раз он применил физическую силу и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 17 тысяч гривен. А потом прислал смс-сообщение с требованием перечислить ему еще 2 тысячи долларов США за оставление в покое женщины и ее семьи.

Собранные материалы сотрудники внутренней безопасности направили в следственное управление ГУНП в Киеве, где под процессуальным руководством прокуратуры столицы было начато уголовное производство.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Готовится объявление подозрения по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Дополнительно планируется внесение сведений в ЕРДР по ст.186 (грабеж) УК Украины. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, семь человек, которые подозреваются в избиении полицейского на столичной Оболони, взяты под стражу без права внесения залога.