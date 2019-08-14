У Києві затримали засудженого, який мстився слідчій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У столиці затримали чоловіка, який погрожував розправою жінці-поліцейському, її родині та вимагав гроші. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, до Київського управління Департаменту внутрішньої безпеки звернулася слідча одного зі столичних управлінь поліції. Жінка повідомила, що стосовно неї скоєно низку злочинів неодноразово судимим жителем Києва.
Під час перевірки поліцейські встановили, що слідча проводила досудове розслідування за фактом здійснення крадіжки киянином. У січні цього року провадження було скеровано до суду. Зловмисникові суд виніс рішення про умовний термін відбування покарання.
Вже на початку лютого 23-річний чоловік почав надсилати на мобільний телефон слідчої смс-повідомлення з погрозами про розправу.
У телефонній розмові він висловив умову: або слідча перераховує йому на банківську карту 700 доларів США "моральної компенсації", або він розправиться з її рідними. Того ж вечора вимагач увірвався до помешкання жінки та відібрав ювелірні прикраси. Своїми діями зловмисник завдав матеріального збитку на 14 тисяч гривень.
Через деякий час злочинець знову напав на слідчого у під'їзді будинку. Цього разу він застосував фізичну силу і зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном вартістю 17 тисяч гривень. А потім надіслав смс-повідомлення з вимогою перерахувати йому ще 2 тисячі доларів США за залишення у спокої жінки та її родини.
Зібрані матеріали працівники внутрішньої безпеки скерували до слідчого управління ГУНП у місті Києві, де під процесуальним керівництвом прокуратури столиці було розпочато кримінальне провадження.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Готується оголошення підозри за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Додатково планується внесення відомостей до ЄРДР за ст.186 (Грабіж) КК України. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, сімох осіб, які підозрюються у побитті поліцейського на столичній Оболоні, взято під варту без права внесення застави.