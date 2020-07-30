В Киеве задержали на взятке инспектора Госагентства рыбного хозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Главного инспектора отдела охраны водных биоресурсов Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области главного государственного инспектора отдела охраны водных биоресурсов "Рыбоохранный патруль" Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области разоблачили на получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник систематически получал взятки от мужчины за незаконный вылов рыбы в акватории Киевского водохранилища.
"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, с начала года ГБР сообщило о подозрении в получении взяток более 160 лицам.