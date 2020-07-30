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У Києві затримали на хабарі інспектора Держагентства рибного господарства

У Києві затримали на хабарі інспектора Держагентства рибного господарства

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Головного інспектора відділу охорони водних біоресурсів Управління Державного агентства рибного господарства у Києві та Київській області затримали на хабарі. Про це повідомляє песслужба прокуратури Київської області, передає УНН.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець систематично отримував хабарі від чоловіка за незаконний вилов риби в акваторії Київського водосховища.

"На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років", – зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, з початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабарів понад 160 особам.

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