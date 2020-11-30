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В Киеве задержали иностранца, который незаконно снял с банковских карточек около 500 тыс. гривен

В Киеве задержали иностранца, который незаконно снял с банковских карточек около 500 тыс. гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В столице задержали злоумышленника, который использовал скиминговое оборудования для считывания данных банковских карточек. Далее он изготавливал компрометируемые карточки, с которых снимал наличные. Таким образом он присвоил около полумиллиона гривен. Фигуранту грозит до восьми лет за решеткой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Днепровского управления полиции разоблачили иностранного гражданина в мошенничестве", - говорится в сообщении.

Так, киберполицейские установили, что 33-летний мужчина изготавливал и устанавливал в банкоматы скимминговые устройства для считывания информации с банковских карт. Далее благодаря прибору для программирования магнитных лент карт, он создавал компрометируемые банковские карточки клиентов, с которых снимал наличные.

Предварительно установлено, что таким образом злоумышленник присвоил около полумиллиона гривен.

"По месту проживания фигуранта сотрудники полиции провели обыск. Изъяты микро-видеокамеры, устройства для считывания банковских карт и инструменты для их изготовления, накладки для крепления скимминговых устройств, банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - рассказали в полиции.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрание меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Виннице разоблачили деятельность двух нелегальных call-центров, через которые мошенники ежедневно похищали деньги с банковских карт клиентов различных банков.

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