В Киеве задержали иностранца, который незаконно снял с банковских карточек около 500 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В столице задержали злоумышленника, который использовал скиминговое оборудования для считывания данных банковских карточек. Далее он изготавливал компрометируемые карточки, с которых снимал наличные. Таким образом он присвоил около полумиллиона гривен. Фигуранту грозит до восьми лет за решеткой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Днепровского управления полиции разоблачили иностранного гражданина в мошенничестве", - говорится в сообщении.
Так, киберполицейские установили, что 33-летний мужчина изготавливал и устанавливал в банкоматы скимминговые устройства для считывания информации с банковских карт. Далее благодаря прибору для программирования магнитных лент карт, он создавал компрометируемые банковские карточки клиентов, с которых снимал наличные.
Предварительно установлено, что таким образом злоумышленник присвоил около полумиллиона гривен.
"По месту проживания фигуранта сотрудники полиции провели обыск. Изъяты микро-видеокамеры, устройства для считывания банковских карт и инструменты для их изготовления, накладки для крепления скимминговых устройств, банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - рассказали в полиции.
Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрание меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Виннице разоблачили деятельность двух нелегальных call-центров, через которые мошенники ежедневно похищали деньги с банковских карт клиентов различных банков.