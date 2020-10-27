У Вінниці викрили два нелегальних call-центри, за допомогою яких викрадали кошти з банківських карт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Вінниці викрили діяльність двох нелегальних call-центрів, через які шахраї щодня викрадали гроші з банківських карт клієнтів різних банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тисяч у доларовому еквіваленті”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два “представники” інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру.
Так, оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони “уточнювали” реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед “клієнтів” call-центрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.
За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад сорок чоловік персоналу.
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де розташовано незаконні call-центри. У ході слідчих дій вилучено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.
Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у Дніпрі припинено діяльність двох шахрайських call-центрів, через які зловмисники під виглядом працівників банків видурювали кошти у громадян.