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В Виннице разоблачили два нелегальных call-центры, с помощью которых похищали средства с банковских карт

В Виннице разоблачили два нелегальных call-центры, с помощью которых похищали средства с банковских карт

Киев  •  УНН

 • 12716 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Виннице разоблачили деятельность двух нелегальных call-центров, через которые мошенники ежедневно похищали деньги с банковских карт клиентов различных банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Виннице деятельность двух нелегальных call-центров, с помощью которых со счетов банковских клиентов ежедневно похищали деньги в разной валюте до 20 тысяч в долларовом эквиваленте”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес двое местных жителей и два “представители” других областей Украины. Дельцы разместили оборудования в офисных помещениях областного центра.

Так, операторы звонили клиентам, представляясь работниками банковских учреждений, и предлагали воспользоваться различными услугами страхования, в частности депозитов. Во время беседы они “уточняли” реквизиты банковских карт, пароли. Получив доступ к счетам граждан, злоумышленники снимали с них деньги. Среди “клиентов” call-центров были вкладчики украинских государственных и коммерческих банков, а также некоторых учреждений с постсоветского пространства.

По предварительным оценкам, нелегальный бизнес просуществовал около 5 месяцев, его обслуживанием занималось более сорока человек персонала.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, где расположены незаконные call-центры. В ходе следственных действий изъято более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, sim-карты операторов сотовой связи, в том числе иностранных, а также другое техническое оборудование и документацию, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается комплекс оперативных и следственных действий по формированию доказательной базы и привлечения организаторов, лица которых установлено, к уголовной ответственности.

Напомним, в Днепре прекращена деятельность двух мошеннических call-центров, через которые злоумышленники под видом работников банков выманивали деньги у граждан.

Украинские Национальные Новости

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