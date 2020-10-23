У Дніпрі припинили роботу шахрайських call-центрів з понад 200 операторами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Дніпрі припинено діяльність двох шахрайських call-центрів, через які зловмисники під виглядом працівників банків видурювали кошти у громадян. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає УНН.
“Шахраї, використовуючи програми, що дублювали сайти відомих банківських установ, телефонували їх клієнтам та, вводячи останніх в оману, отримували відомості щодо їх банківських карток, після чого наявні на них грошові кошти списували на власні рахунки”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у злочинній схемі було задіяно понад 200 працівників-операторів, а самі call-центри мали близько 250 робочих місць, облаштованих необхідною оргтехнікою.
“Під час проведення обшуків у приміщеннях, розташованих у середмісті Дніпра, вилучено понад 150 одиниць комп’ютерної техніки, чорнові записи з прописаними інструкціями та алгоритмом дій при спілкуванні з клієнтами тощо. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються причетні до злочину особи та загальна сума завданих збитків”, — додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у Києві викрили діяльність “чорних” сall–центрів, які ошукували клієнтів банків.