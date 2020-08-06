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У Києві викрили діяльність “чорних” Сall–центрів, які ошукували клієнтів банків

У Києві викрили діяльність “чорних” Сall–центрів, які ошукували клієнтів банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Столичні правоохоронці заблокували діяльність “чорних” Сall–центрів, які під виглядом банківських працівників ошукували клієнтів різних банків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчими поліції спільно працівниками ГУ СБУ в місті Києві та Київській області викрито та припинено діяльність групи телефонних шахраїв, які під виглядом банківських працівників ошукували клієнтів різних банків (ч. 3 ст. 190 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідування встановлено, що на території Києва та міста Дніпра тривалий час діяла злочинна група, учасники якої використовували незаконно отримані бази клієнтів українських та іноземних фінансових установ, щоб знімати кошти з їхніх рахунків.

“Для здійснення шахрайської схеми організатори орендували приміщення, у яких створювали Call-центри, забезпечували їх необхідним технічним обладнанням та підбирали персонал. Так, за вказівкою організаторів оператори Call-центрів здійснювали смс-розсилку про начебто несанкціонований вхід в особистий кабінет клієнта фінансової установи. Після чого, представляючись співробітниками банку, оператори телефонували потенційним потерпілим, входили їм у довіру та отримували дані про їхні банківські картки. Використовуючи цю інформацію, зловмисники знімали кошти з банківських карток потерпілих та переводили їх на підконтрольні організаторам розрахункові рахунки”, - розповіли в прокуратурі.

Повідомляється, що за даними слідства, у схемі були задіяні близько 300 осіб. Сума заподіяних збитків та коло потерпілих встановлюються. У межах провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників злочинної схеми та за адресами розташування Call-центрів. Вилучено технічне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

Зазначається, що слідчі дії наразі тривають. Вирішується питання про повідомлення про підозру причетним особам.

Нагадаємо, контррозвідка у зоні ООС "прикрила" роботу call-центру на російський бізнес.

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