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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85425 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102329 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 107696 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127769 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101352 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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В Киеве разоблачили деятельность "черных" Сall-центров, которые обманывали клиентов банков

В Киеве разоблачили деятельность "черных" Сall-центров, которые обманывали клиентов банков

Киев  •  УНН

 • 18262 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Столичные правоохранители заблокировали деятельность "черных" Сall-центров, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями полиции совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области разоблачена и прекращена деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследования установлено, что на территории Киева и города Днепра длительное время действовала преступная группа, участники которой использовали незаконно полученные базы клиентов украинских и иностранных финансовых учреждений, чтобы снимать средства с их счетов.

"Для осуществления мошеннической схемы организаторы арендовали помещения, в которых создавали Call-центры, обеспечивали их необходимым техническим оборудованием и подбирали персонал. Так, по указанию организаторов операторы Call-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили им в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что по данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются. В рамках производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения Call-центров. Изъято техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Отмечается, что следственные действия сейчас продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении причастным лицам.

Напомним, контрразведка в зоне ООС "прикрыла" работу call-центра на российский бизнес.

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