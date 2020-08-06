В Киеве разоблачили деятельность "черных" Сall-центров, которые обманывали клиентов банков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Столичные правоохранители заблокировали деятельность "черных" Сall-центров, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями полиции совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области разоблачена и прекращена деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследования установлено, что на территории Киева и города Днепра длительное время действовала преступная группа, участники которой использовали незаконно полученные базы клиентов украинских и иностранных финансовых учреждений, чтобы снимать средства с их счетов.
"Для осуществления мошеннической схемы организаторы арендовали помещения, в которых создавали Call-центры, обеспечивали их необходимым техническим оборудованием и подбирали персонал. Так, по указанию организаторов операторы Call-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили им в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета", - рассказали в прокуратуре.
Сообщается, что по данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются. В рамках производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения Call-центров. Изъято техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Отмечается, что следственные действия сейчас продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении причастным лицам.
Напомним, контрразведка в зоне ООС "прикрыла" работу call-центра на российский бизнес.