В Днепре прекратили работу мошеннических call-центров с более 200 операторами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Днепре прекращена деятельность двух мошеннических call-центров, через которые злоумышленники под видом работников банков выманивали деньги у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.
“Мошенники, используя программы, дублировали сайты известных банковских учреждений, звонили их клиентам и, вводя последних в заблуждение, получали сведения об их банковских карточках, после чего имеющиеся на них денежные средства списывали на собственные счета”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в преступной схеме было задействовано более 200 работников-операторов, а сами call-центры имели около 250 рабочих мест, оборудованных необходимой оргтехникой.
“Во время проведения обысков в помещениях, расположенных в центре Днепра, изъято более 150 единиц компьютерной техники, черновые записи с прописанными инструкциями и алгоритмом действий при общении с клиентами и тому подобное. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица и общая сумма нанесенного ущерба”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Киеве разоблачили деятельность “черных” сall-центров, которые обманывали клиентов банков.