В Киеве пробки частично сковали движение авто
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 8:45 наблюдается некоторое затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов, Дегтяревской, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского.
Кроме того, определенное затруднение движения заметно на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улицах Новоконстантиновской, Саксаганского, Большой Житомирской, Семена Скляренко, Голосеевском проспекте.
Значительные пробки также наблюдаются на Большой окружной дороге и проспекте Леся Курбаса.
На левом берегу осложнение движения автотранспорта наблюдается на проспектах Бажана, Генерала Ватутина и Соборности, улицах Анны Ахматовой, Братиславской, бульваре Перова, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, Броварском проспекте.
На Южном, Северном и мосту Метро можно проехать свободно. На Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега.
Напомним, в Украине сегодня потеплеет до 33 градусов.