В Киеве пробки частично сковали движение авто

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 16162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36101 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 55651 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109539 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136516 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130090 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131285 просмотра

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Актуальное
В Киеве пробки частично сковали движение авто

В Киеве пробки частично сковали движение авто

Киев  •  УНН

 • 15337 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 8:45 наблюдается некоторое затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Сечевых Стрельцов, Дегтяревской, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского.

Кроме того, определенное затруднение движения заметно на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улицах Новоконстантиновской, Саксаганского, Большой Житомирской, Семена Скляренко, Голосеевском проспекте.

Значительные пробки также наблюдаются на Большой окружной дороге и проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу осложнение движения автотранспорта наблюдается на проспектах Бажана, Генерала Ватутина и Соборности, улицах Анны Ахматовой, Братиславской, бульваре Перова, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, Броварском проспекте.

На Южном, Северном и мосту Метро можно проехать свободно. На Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега.

Напомним, в Украине сегодня потеплеет до 33 градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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