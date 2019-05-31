У Києві затори частково скували рух авто
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На дорогах Києва станом на 8:45 спостерігається певне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Січових Стрільців, Дегтярівській, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, проспекті Валерія Лобановського.
Окрім того, певне ускладнення руху помітне на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулицях Новокостянтинівській, Саксаганського, Великій Житомирській, Семена Скляренка, Голосіївському проспекті.
Значні затори також спостерігаються на Великій окружній дорозі та проспекті Леся Курбаса.
На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Миколи Бажана, Генерала Ватутіна та Соборності, вулицях Анни Ахматової, Братиславській, бульварі Перова, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, Броварському проспекті.
На Південному, Північному та мосту Метро можна проїхати вільно. На Дарницькому мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега.
Нагадаємо, в Україні сьогодні потепліє до 33 градусів.