В Киеве затопило улицу из-за прорыва трубопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На столичном Печерске произошла утечка воды на улицу из-за прорыва трубопровода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".
"3 июня в 9:26, во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5, произошло повреждение трубопровода по адресу ул. Деловая, 6. В результате повреждения произошла утечка воды на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, повреждения на улице Деловая, 6 локализовано. Так, работники предприятия отключили теплоноситель и продолжают испытания. Ремонтные работы будут начаты в соответствии с графиком.
Напомним, прорыв теплосети на столичном Печерске в начале апреля оставил без тепла и воды 140 зданий.