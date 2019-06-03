У Києві затопило вулицю через прорив трубопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На столичному Печерську стався витік води на вулицю через прорив трубопроводу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Київтеплоенерго".
"3 червня о 9:26, під час проведення гідравлічних випробувань на теплоджерелі ТЕЦ-5, сталося пошкодження трубопроводу за адресою вул. Ділова, 6. У результаті пошкодження стався виток води на поверхню. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пошкодження на вулиці Ділова, 6 локалізовано. Так, працівники підприємства відключили теплоносій і продовжують випробування. Ремонтні роботи буде розпочато відповідно до графіку.
Нагадаємо, прорив тепломережі на столичному Печерську на початку квітня лишив без тепла і води 140 будівель.