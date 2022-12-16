В Киеве вместо электротранспорта ездят автобусы, до сих пор не работает метро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут временно курсировать автобусы. Метро до сих пор работает в качестве укрытия. Об этом сообщила в телеграме КГВА, передает УНН.
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"Движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановлено. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов выводятся автобусы. Метрополитен пока работает в качестве укрытия", – говорится в сообщении.
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Во многих районах столицы нет воды и отопления. Также продолжаются аварийные отключения света.
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар. В Киеве есть повреждения на нескольких объектах энергообеспечения.
Виталий Кличко сообщал о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.