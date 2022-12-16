Віталій Кличко повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.
Ракетна атака на Київ: мер повідомив про пошкодження енергооб'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві через пошкодження на кількох об'єктах енергозабезпечення є перебої зі світлом, водою і теплом. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"Влучання у кілька районів міста. Не таємниця, що орки били по критичним інфраструктурним об'єктам міста. На кількох об'єктах енергозабезпечення є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом", – сказав Кличко.
Нагадаємо
16 грудня над Києвом зафіксували приблизно 40 ворожих ракет, сили ППО знищили 37.