Ракетная атака на Киев: мэр сообщил о повреждении энергообъектов

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"Попадания в несколько районов города. Не секрет, что орки били по критическим инфраструктурным объектам города. На нескольких объектах энергообеспечения есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом", – сказал Кличко.

Напомним

16 декабря над Киевом зафиксировали примерно 40 вражеских ракет, силы ПВО уничтожили 37.