Віталій Кличко повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.
Над Києвом було приблизно 40 ракет, збили 37 – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні над Києвом зафіксували приблизно 40 ворожих ракет, сили ППО знищили 37. Про це в телеграмі повідомила КМВА, передає УНН.
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"Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення! В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Наразі відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі – обійшлося без госпіталізації.
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