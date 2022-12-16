Виталий Кличко сообщал о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.
Над Киевом было около 40 ракет, сбили 37 – КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня над Киевом зафиксировали около 40 вражеских ракет, силы ПВО уничтожили 37. Об этом в телеграме сообщила КГВА, передает УНН.
Цитата
"Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения! В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37", – говорится в сообщении.
Детали
Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Сейчас известно об одном пострадавшем в Днепровском районе – обошлось без госпитализации.
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар.