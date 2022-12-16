У Києві замість електротранспорту їздять автобуси, досі не працює метро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві замість трамваїв і тролейбусів тимчасово курсуватимуть автобуси. Метро досі працює як укриття. Про це повідомила в телеграмі КМВА, передає УНН.
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"Рух електротранспорту, в тому числі і метро, тимчасово призупинено. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює в якості укриття", – ідеться у повідомленні.
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У багатьох районах столиці немає води та опалення. Також тривають аварійні відключення світла.
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