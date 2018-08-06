В Киеве загорелось здание недействующего детского сада
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На улице Дмитриевской в Шевченковском районе Киева загорелась недействующее здание старого детского сада. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"Загорелась недействующее здание, пожар локализован, продолжается ликвидация", - сообщила Водолага.
Кроме того, рядом со зданием частично перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного.
По сообщению пресс-службы управления ГСЧС Киева, в 14:17 огонь был ликвидирован.
Во время пожара никто не пострадал.
На месте происшествия работало 4 единицы техники и около 20 спасателей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве полностью выгорел автомобиль с водителем внутри
Напомним, 11 июля 2018 года в Киеве произошел пожар в отселенном детском саду в Шевченковском районе на ул.Дмитриевской, 66-Б.