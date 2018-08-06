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У Києві загорілась будівля недіючого дитсадка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. На вулиці Дмитрівській в Шевченківському районі Києва загорілась недіюча будівля старого дитячого садку. Про це УНН повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

“Загорілась недіюча будівля, наразі пожежа локалізована, триває ліквідація”, — повідомила Водолага.

Крім того, поряд з будівлею частково перекритий рух транспорту, зокрема і громадського.

За повідомленням прес-служби управління ДСНС Києва, о 14:17 вогонь ліквідували.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

На місці події працювало 4 одиниці техніки та близько 20 рятувальників.

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Нагадаємо, 11 липня 2018 року в Києві сталася пожежа у відселеному дитячому садку в Шевченківському районі на вул.Дмитрівській, 66-Б.

Українські Національні Новини

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Київ

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