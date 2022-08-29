В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Киеве 27 августа среднесуточная температура воздуха составляла +24,6°C. Это на 0,2°С выше рекордного показателя этого дня в 1943 году. Об этом в Facebook сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует УНН.
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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 27 августа в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +24,6°С, что на 0,2°С выше рекордного значения температуры для в этот день 1943 года", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, климатическая норма была превышена на 5,7°С. Минимальная температура воздуха 27 августа в столице не опустилась ниже +20,5°С. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1975 году и равнялось +18,3°С.
28 августа минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1943 года и составляла 19,9°С.
Напомним
В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.