В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 27 августа в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +24,6°С, что на 0,2°С выше рекордного значения температуры для в этот день 1943 года", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, климатическая норма была превышена на 5,7°С. Минимальная температура воздуха 27 августа в столице не опустилась ниже +20,5°С. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1975 году и равнялось +18,3°С.

28 августа минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1943 года и составляла 19,9°С.

Напомним

В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.