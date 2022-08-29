У Києві зафіксували новий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Києві 27 серпня середньодобова температура повітря становила +24,6°C. Це на 0,2°С вище за рекордний показник цього дня у 1943 році. Про це у Facebook повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує УНН.
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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 27 серпня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, кліматичну норму було перевищено на 5,7°С. Мінімальна температура повітря 27 серпня у столиці не опустилася нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 1975 році і дорівнювало +18,3°С.
28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.
Нагадаємо
Цього року метеорологічне літо в Києві настало на два тижні пізніше.