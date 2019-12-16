В Киеве за выходные произошло более 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве за выходные произошло 201 дорожно-транспортное происшествие. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 14 декабря по 15 декабря произошло 172 ДТП без пострадавших и 29 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-служба.
Напомним, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. В результате столкновения пострадали 11 человек.
Как сообщалось ранее, в Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и попал на нем в два ДТП, в результате чего были повреждены пять автомобилей.
Также во Львовской области в результате столкновения с грузовиком погиб пассажир легковушки, еще двое доставлены в больницу.