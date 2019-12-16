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У Києві за вихідні сталося понад 200 ДТП

У Києві за вихідні сталося понад 200 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві за вихідні сталася 201 дорожньо-транспортна пригода. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"У Києві з 14 грудня по 15 грудня сталося 172 ДТП без потерпілих та 29 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю маршрутного таксі та вантажівки. У результаті зіткнення постраждало 11 осіб.

Як повідомлялося раніше, у Рівному чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль та потрапив на ньому у дві ДТП, внаслідок чого було пошкоджено п’ять автомобілів.

Також на Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув пасажир легковика, ще двоє осіб доставлені у лікарню.

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