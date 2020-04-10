В Киеве за первый день платформой эмоциональной поддержки воспользовалось более 10 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За первый день работы виртуальной платформы эмоциональной поддержки воспользовалось более 10 тысяч жителей Киева. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Позавчера мы объявили о запуске виртуальной платформы эмоциональной поддержки киевлян. Так вот, в первый день работы ее услугами воспользовалось более 10 тысяч жителей города", - сказал Кличко.
Это бесплатная платформа для киевлян, на которой можно получить психологическую помощь, консультацию специалистов образовательного хаба Киева и пройти онлайн-курсы и тренировки.
Как сообщалось в УНН, в Киеве, по состоянию на утро 10 апреля, обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.