В Киеве за первый день платформой эмоциональной поддержки воспользовалось более 10 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43608 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51994 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66423 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66518 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 94995 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78151 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101638 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105504 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130662 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130243 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108015 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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В Киеве за первый день платформой эмоциональной поддержки воспользовалось более 10 тыс. человек

В Киеве за первый день платформой эмоциональной поддержки воспользовалось более 10 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 11354 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За первый день работы виртуальной платформы эмоциональной поддержки воспользовалось более 10 тысяч жителей Киева. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Позавчера мы объявили о запуске виртуальной платформы эмоциональной поддержки киевлян. Так вот, в первый день работы ее услугами воспользовалось более 10 тысяч жителей города", - сказал Кличко.

Это бесплатная платформа для киевлян, на которой можно получить психологическую помощь, консультацию специалистов образовательного хаба Киева и пройти онлайн-курсы и тренировки.

Как сообщалось в УНН, в Киеве, по состоянию на утро 10 апреля, обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, среди них два медика.

Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.

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