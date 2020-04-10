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У Києві за перший день платформою емоційної підтримки скористалося понад 10 тис. осіб

Київ • УНН

 • 11357 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За перший день роботи віртуальної платформи емоційної підтримки скористалося понад 10 тисяч мешканців Києва. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Позавчора ми оголосили про запуск віртуальної платформи емоційної підтримки киян. Так от, за перший день роботи її послугами скористалося понад 10 тисяч мешканців міста", - сказав Кличко.

Це безкоштовна платформа для киян, на якій можна отримати психологічну допомогу, консультацію фахівців освітнього хабу Києва та пройти онлайн-курси й тренування.

Як повідомлялося в УНН, у Києві, станом на ранок 10 квітня, виявлено 348 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. За минулу добу хворобу у столиці підтвердили у 13 осіб, серед них два медики.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 - летальні.

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