В Киеве за взятки задержали сотрудников Подольского суда

В частности, двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 000 долларов за принятие положительного решения по судебному делу.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в Подольском районном суде и по месту жительства обоих фигурантов дела проводятся санкционированные обыски.

Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски.

Операцию ведут работники столичного Главка СБУ совместно с САП и НАБУ.



Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения задержанному на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотруднику Службы безопасности Украины, а также посреднику, который передавал деньги.