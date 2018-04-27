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В Киеве за взятки задержали сотрудников Подольского суда

Киев • УНН

 • 42164 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Замаглавы аппарата (исправленно) Подольского районного суда, а также одного из судей этого же суда задержали за получение взяток. Об этом сообщили УНН собственные источники в правоохранительных органах.

В Киеве за взятки задержали сотрудников Подольского суда

В частности, двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 000 долларов за принятие положительного решения по судебному делу.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в Подольском районном суде и по месту жительства обоих фигурантов дела проводятся санкционированные обыски.

Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски.

Операцию ведут работники столичного Главка СБУ совместно с САП и НАБУ.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения задержанному на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотруднику Службы безопасности Украины, а также посреднику, который передавал деньги.

Украинские Национальные Новости

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