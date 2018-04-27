У Києві за хабарі затримали співробітників Подільського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Заступника голови апарату (виправлено) Подільського районного суду, а також одного з суддів цього ж суду затримали за отримання хабарів. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
Зокрема, обох працівників суду затримали під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення по судовій справі.
За словами співрозмовника агентства, на даний час у Подільському районному суді та за місцем проживання обох фігурантів справи проводяться санкціоновані обшуки.
Також, перевіряється інформація щодо причетності до вказаного злочину ще одного судді даного суду, у якої теж проводяться обшуки.
Операцію поводять працівники столичного Главку СБУ спільно з САП та НАБУ.
Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід затриманому на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітникові Служби безпеки України, а також посереднику,який передавав кошти.