В Киеве за сутки обнаружили еще более 940 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За минувшие сутки в столице обнаружили 943 новых случая COVID-19, летальных случаев - 15, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 943 больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян. В настоящее время в столице уже 44172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, заболели:
▪️ 526 женщин (в возрасте от 18 до 95 лет);
▪️ 371 мужчина (от 18 до 95 лет);
▪️ 24 девочки (от 2 до 17 лет);
▪️ 22 мальчика (от 2 месяцев до 17 лет).
Отмечается, что заболели в том числе и 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки еще 117 человек. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Шевченковском районе - 158, в Деснянском - 128 и 111 случаев - в Днепровском районе", - добавил Кличко.
Напомним, в Украине утро 8 ноябре зафиксировано уже 460 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 9,4 тысячи.
Как сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.