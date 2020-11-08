У Києві за добу виявили ще понад 940 випадків COVID-19

"За минулу добу у Києві виявили ще 943 хворих (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 867 киян. На сьогодні у столиці вже 44172 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

З його слів, захворіли:

▪️ 526 жінок (віком від 18 до 95 років);

▪️ 371 чоловік (від 18 до 95 років);

▪️ 24 дівчинки (від 2 до 17 років);

▪️ 22 хлопчики (від 2 місяців до 17 років).

Зазначається, що захворіли, зокрема, і 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 97 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали у столиці за добу ще 117 людей. Всього коронавірус подолали 16 497 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Шевченківському районі – 158, у Деснянському – 128 та 111 випадків – у Дніпровському районі", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 листопада зафіксовано вже 460 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 9,4 тисячі.

Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.