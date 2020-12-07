В Киеве за сутки обнаружили более 1,5 тыс. больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили в 1527 человек. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“1527 больных коронавирусом (на коронавирусную болезнь COVID-19 — ред.) обнаружили в нашем городе за минувшие сутки. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 81 тыс. 335”, — сообщил Кличко.
Он отметил, что среди заболевших:
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- 824 женщины (от 18 до 92 лет);
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- 610 мужчин (от 18 до 84 лет);
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- 54 девочки (от 1 года до 17 лет);
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- 38 мальчиков (от 5 месяцев до 17 лет).
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“Заболел в том числе и 61 медик. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие — находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25210 жителей нашего города”, — добавил мэр Киева.
По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Дарницком районе — 284, в Днепровском районе — 272, Деснянском районе — 194.
Напомним, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 8641.