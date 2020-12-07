У Києві за добу виявили понад 1,5 тис. хворих на COVID-19

“1527 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) виявили в нашому місті за минулу добу. 16 людей померли. Усього за період пандемії у столиці 1441 летальний випадок. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 тис. 335”, — повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів:



824 жінки (від 18 до 92 років);



610 чоловіків (від 18 до 84 років);



54 дівчинки (від 1 року до 17 років);



38 хлопчиків (від 5 місяців до 17 років).



“Захворів зокрема і 61 медик. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші — знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 128 людей. Усього коронавірус подолали 25210 мешканців нашого міста”, — додав міський голова Києва.

За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 284, у Дніпровському районі — 272, Деснянському районі — 194.

Нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу — 8 641.