У Києві за добу виявили понад 1,5 тис. хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 1527 людей. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“1527 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) виявили в нашому місті за минулу добу. 16 людей померли. Усього за період пандемії у столиці 1441 летальний випадок. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 тис. 335”, — повідомив Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
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- 824 жінки (від 18 до 92 років);
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- 610 чоловіків (від 18 до 84 років);
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- 54 дівчинки (від 1 року до 17 років);
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- 38 хлопчиків (від 5 місяців до 17 років).
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“Захворів зокрема і 61 медик. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші — знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 128 людей. Усього коронавірус подолали 25210 мешканців нашого міста”, — додав міський голова Києва.
За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 284, у Дніпровському районі — 272, Деснянському районі — 194.
Нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу — 8 641.